Der Sänger der ukrainischen Band, Oleh Psiuk, widmete den Erfolg der Bevölkerung der von Russland angegriffenen Ukraine. "Dieser Sieg ist für alle Ukrainer", sagte Psiuk in seiner ersten Reaktion. Auf der Bühne hatte er am Ende des viel umjubelten Auftritts die Weltgemeinschaft zur Unterstützung aufgefordert: "I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal – right now."