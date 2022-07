In der EU sind die ersten Dosen Impfstoff gegen Affenpocken ausgeliefert worden. Nach Angaben aus Brüssel wurde die Bestellung und Verteilung über die neue Behörde zur Vorsorge von Gesundheitskrisen ermöglicht. Mit der ersten Lieferung sollten nach Angaben aus Brüssel rund 5.300 Impfdosen nach Deutschland kommen.

Insgesamt hatte die EU Mitte Juni zunächst rund 110.000 Dosen bei dem Unternehmen Bavarian Nordic bestellt. Diese werden nun nach und nach in die EU-Mitgliedsländer sowie nach Norwegen und Island ausgeliefert.

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut mit Stand vom Freitag 1.054 Infektionen von Affenpocken registriert. Von der eigentlich seltenen Viruserkrankung sind in den letzten Monaten weltweit mehrere Tausend Fälle nachgewiesen worden. Eine Impfung gegen Affenpocken empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten.