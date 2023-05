Schweden hat erneut den Eurovision Song Contest gewonnen. Sängerin Loreen holte in der Nacht zum Sonntag bei dem Finale in Liverpool mit ihrem Song "Tattoo" die meisten Punkte von Jurys und Publikum. Für die 39-Jährige, die vorab bereits als absolute Favoritin gegolten hatte, ist es bereits der zweite ESC-Sieg nach 2012.

"Das ist überwältigend. Ich bin so froh und so dankbar", sagte Loreen unter Tränen, als sie die ESC-Trophäe entgegennahm. Insgesamt bekam sie 583 Punkte, auch die deutsche Jury gab ihr das Maximum von zwölf Punkten. Damit gewann die Pop-Nation Schweden nun schon zum siebten Mal den ESC.

Deutschland wieder Letzter

Deutschland ist erneut Letzter geworden. Die Hamburger Band Lord of the Lost bekam für ihren Song "Blood & Glitter" nur drei Jury-Punkte und ein schwaches Publikum-Ergebnis. Bereits 2022 in Turin hatte Deutschland den letzten Platz belegt.

Deutschland erreichte mit der Rock-Band Lord Of The Lost nur den letzten Platz - wie schon vergangenes Jahr. Bildrechte: dpa Lord of the Lost heizte den rund 6.000 Zuschauern in der Liverpooler M&S Bank Arena mit rockigen E-Gitarren und dem düsteren Gesang von Frontmann Chris Harms ein. Dazu sollten spektakuläre Outfits und in rot und gold geschminkte Gesichter für einen Punkteregen sorgen. Doch Lord of the Lost ("Herr der Verlorenen") machten buchstäblich ihren Bandnamen zum Programm. Harms sagte nach dem Finale, es sei "total hart, Letzter zu sein". Aber die Band hätte "alles gegeben, also wirklich alles."

Die letzte gute Platzierung eines deutschen Beitrags stammt aus dem Jahr 2018. Hier hatte Michael Schulte mit dem Lied "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz ereicht.

Finnland tanzt sich auf den zweiten Platz