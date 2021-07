Im Streit um die tagelange Blockade des Suezkanals durch den Frachter "Ever Given" gibt es eine Einigung. Die ägyptische Kanalbehörde teilte am Sonntag mit, bei einer Zeremonie am Mittwoch werde eine Einigung mit dem Schiffseigner unterzeichnet. Dann sei auch die "Abfahrt des Schiffes" geplant.

Ein Sprecher des japanischen Schiffseigners Shoei Kisen Kaisha bestätigte am Montag die Einigung. Details zur Vereinbarung mit der ägyptischen Kanalbehörde nannte er nicht. Nach wochenlangen und umfangreichen Verhandlungen habe es eine "grundsätzliche Einigung" gegeben, hatte die britische Anwaltskanzlei Stann Marine bekanntgegeben. Sie vertritt die Eigentümer sowie Versicherer der "Ever Given".

Die "Ever Given" war am 23. März in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest, davor und dahinter stauten sich mehr als 400 Schiffe. Am 29. März konnte die "Ever Given" freigeschleppt werden.