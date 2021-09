Rettungskräfte am Unglücksort in Noginsk

In Russland sind bei einer Gasexplosion am Mittwochmorgen in einem neunstöckigen Wohnhaus zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf Bewohner wurden nach Angaben der Agentur Interfax verletzt, unter ihnen zwei Kinder. Mehr als 170 Menschen mussten demnach in Noginsk nahe der Hauptstadt Moskau in Sicherheit gebracht werden.