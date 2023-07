Goldammer: Grundsätzlich sind tatsächlich nahezu alle Feuer in Griechenland – und das betrifft im Übrigen auch ganz Europa und auch Deutschland – durch den Menschen verursacht. Natürliche Entstehung durch Feuer, wie zum Beispiel durch Blitzschlag, sind hier in Europa relativ selten. Im Durchschnitt ein bis drei Prozent aller Brände. Der Rest ist vom Menschen gemacht.

Was nun den Müll anbelangt, der hat nicht unbedingt direkt was mit dem Feuer zu tun. Natürlich kann auch Müll Feuer fangen, aber was das Menschengemachte anbelangt, sind das alte Kulturlandschaften, die sich sehr stark verändern. In Griechenland sehen wir, dass gerade dort, wo der Tourismus heute blüht, die Landwirtschaft und Weidewirtschaft zurückgegangen ist. Hier wächst das Land zu. Es wird durch Strauch und Baumvegetation wieder eingenommen und jetzt findet das Feuer dort Nahrung, wo es das vor 40 bis 50 Jahren nicht gefunden hat und da bewegen sich jetzt die Menschen.