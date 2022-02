Um viele der Wettkämpfe live sehen zu können, muss man entweder Nachteule oder Frühaufsteher sein. Grund ist die Zeitverschiebung – Peking liegt in der Zeitzone China Standard Time (CST), die der mitteleuropäischen Uhr um sieben Stunden voraus ist. Wenn ein Wettkampf in Peking am Vormittag ausgetragen wird, ist es in Deutschland also noch mitten in der Nacht.



Darunter werden vor allem die deutschen Fans von Ski Alpin leiden, denn hier finden nahezu alle Wettkämpfe in der zweiten Nachthälfte statt. Biathlon und Langlauf können hingegen in den Morgen- und Vormittagsstunden verfolgt werden, Skispringen und Rodeln sogar ganz entspannt um die Mittagszeit. Bei allen anderen Disziplinen hängt es von der konkreten Veranstaltung ab.