Korfu Elf Vermisste nach Brand auf Autofähre

Im Laderaum des Schiffes war am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile sollen sich die Flammen auf die ganze Fähre ausgebreitet haben. Aktuell kämpften drei Lösch-Schlepper gegen den Rauch und die Flammen an, weitere Lösch-Schiffe wurden erwartet, so die Küstenwache.