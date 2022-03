Offizielle Bestätigung Flugzeugabsturz in China: Alle Insassen tot

Bei dem Flugzeugabsturz in China am Montag sind alle 132 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das haben die Behörden am Samstag offiziell bestätigt. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.