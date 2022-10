Die Behörden in Costa Rica haben am Sonntag bestätigt, dass bei einem Flugzeugabsturz fünf deutsche Staatsangehörige ums Leben gekommen sind. Sechstes Opfer war demnach der Schweizer Pilot.

Wurde mit der Fitness-Studio-Kette McFit zum Millionär: Rainer Schaller Bildrechte: dpa

Ein Mitarbeiter im Ministerium für öffentliche Sicherheit in San José bestätigte, dass der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, sowie weitere Deutsche in der abgestürzten Maschine waren. Bisher wurden allerdings erst die Leichname zweier Todesopfer gefunden. Die Suche dauert an.