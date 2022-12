Oslo Friedensnobelpreis an osteuropäische Menschenrechtsaktivisten verliehen

In Oslo ist am Samstag der Friedensnobelpreis offiziell übergeben worden. Den Preis bekamen in diesem Jahr zwei Menschenrechtsorganisationen aus der Ukraine und aus Russland sowie der Menschenrechtsanwalt Bjaljazki aus Belarus. Dieser befindet sich momentan in Haft und wurde bei der Zeremonie von seiner Frau vertreten. Die restlichen Nobelpreise werden am Nachmittag in Stockholm überreicht.