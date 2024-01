Nach Angaben der österreichischen Polizei war am späten Vormittag ein Baum auf das Seil der Acherkogelbahn gefallen. Dadurch sei eine Gondel aus rund sieben Metern Höhe in den Schnee gestürzt. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch unklar, hieß es. "Die Trasse ist vorschriftsmäßig frei von Bäumen", sagte der Bergbahnsprecher. Möglicherweise hätten die Äste genau die Stelle getroffen, an der die Kabine an dem Seil befestigt war, so ein Polizeisprecher. Die genauen Untersuchungen dazu liefen aber noch.