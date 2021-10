Google und Youtube schließen Inhalte, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, von Werbeeinnahmen aus. Das kündigte der Google-Konzern in San Francisco an: "In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl unserer Werbepartner Bedenken hinsichtlich Anzeigen geäußert, die rund um ungenaue und falsche Behauptungen über den Klimawandel geschaltet werden".



Demnach will der Internetriese Werbeanzeigen im Umfeld solcher Inhalte verbieten. Auch auf andere Weise, etwa durch Bezahlung von Inhalten, soll mit solchen Falschinformationen kein Geld mehr verdient werden, wie der Konzern mitteilte.