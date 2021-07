Kanada Erneut unmarkierte Gräber indigener Kinder gefunden

In der von der katholischen Kirche geleiteten Kuper Island Residential School in der Provinz British Columbia waren vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1975 indigene Kinder - oft zwangsweise - untergebracht. Sie sollten hier nach Lebensstil und Glauben der Einwanderer "umerzogen" werden. Ziel solcher Internate war es, den Indigenen die eigene Sprache und Kultur "abzugewöhnen". An den Residential Schools waren Gewalt und sexueller Missbrauch an der Tagesordnung.



Seit Ende Mai wurden in Kanada auf ehemaligen Internatsgrundstücken durch Bodenradar mehr als 1.000 Gräber mit den sterblichen Überresten von Kindern entdeckt. Seither sorgt das Thema in Kanada und weltweit für Proteste und Aufsehen.