Mit dem Ticket will die Regierung in Wien dafür sorgen, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen und es damit weniger Staus, weniger Abgase und weniger CO2-Emissionen gibt. Die Regierung hat dafür allein im nächsten Jahr 150 Millionen Euro eingeplant, damit die Österreicher das Angebot nutzen können.

In Deutschland kostet die Bahncard 100, die die Nutzung sämtlicher Fernverkehrszüge, des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Bahnen vieler Privatanbieter einschließt, für ein Jahr 4.027 Euro. Allerdings ist Deutschland etwa dreimal so groß wie Österreich.



In der Schweiz, die halb so groß wie Österreich ist, kostet die Jahreskarte, die auch den Nahverkehr in den meisten Städten einschließt, umgerechnet rund 3.600 Euro.