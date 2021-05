Nach einem Hackerangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA hat die Betreiberfirma Colonial am Samstag das gesamte Netz abgeschaltet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist eine sogenannte Ransom-Schadsoftware ins IT-System gelangt. Auch am Sonntag wurde noch daran gearbeitet, das Problem in den Griff zu bekommen.