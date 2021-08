Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Toten auf mehr als 720 gestiegen. Das teilte der Katastrophenschutz einen Tag nach dem Beben mit. Er rechnet mit weiter steigenden Opferzahlen. Noch immer würden Hunderte weitere Menschen vermisst. Mehr als 2.800 Menschen wurden verletzt. Tausende sind obdachlos.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte am Samstagmorgen Haitis Südwesten erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS rund 160 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Port-au-Prince.

Die Erschütterungen richteten schwere Schäden an. Unzählige Gebäude stürzten ein, darunter ein mehrstöckiges Hotel in der Stadt Les Cayes. In Videos im Internet ist zu sehen, wie Einwohner verzweifelt versuchten, Verschüttete zu bergen. Ihre rasche Hilfe rettete dem Zivilschutz zufolge vielen Menschen das Leben.