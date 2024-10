Der Literaturnobelpreis 2024 geht an die Autorin Han Kang. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Sie wird ausgezeichnet für ihre poetische Prosa, die "historische Traumata" aufarbeite und die "Verletzlichkeit menschlichen Lebens" darstelle. Sie ist die erste Preisträgerin aus Südkorea und folgt auf den Romancier und Dramatiker Jon Fosse aus Norwegen und die französischen Schriftstellerin Annie Ernaux. Der Preis ist mit 10 Millionen Kronen dotiert und gilt als wichtigste Auszeichnung für ein literarisches Werk.

Han Kang gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen in Südkorea. Sie wurde 2016 mit dem Man Booker Prize International für ihren Roman "Die Vegetarierin" ("채식주의자") ausgezeichnet, in der sie die kafkaeske Geschichte einer Frau erzählt, die über Nacht jeden Fleischverzehr ablehnt. In ihrem Roman "Menschenwerk" ("소년 이 온다") aus dem Jahr 2014 schribe sie über die blutige Niederschlagung der Studentenproteste 1980 in Gwangju auf. Ihre Bücher werden von Ki-Hyang Lee ins Deutsche übertragen, die 2024 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt wurde.