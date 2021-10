In der US-Botschaft in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sind Fälle des sogenannten "Havanna-Syndroms" aufgetreten. Kolumbiens Präsident Ivan Duque bestätigte am Dienstag die Fälle. Bei seinem Besuch in New York verkündete er, dass die Situation bekannt sei, aber die Ermittlungen den US-Behörden überlassen werde. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" von mindestens fünf Familien mit Symptomen der mysteriösen Krankheit berichtet, die mit der Botschaft in Kolumbien in Verbindung stehen.