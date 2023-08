Auch der Bürgermeister des betroffenen Landkreises Maui warnte vor einer wahrscheinlichen Zunahme der Totenzahl. Bei den bislang 55 Toten handle es sich um Leichen, die außerhalb der Gebäude gefunden wurden, sagte er dem US-Sender NBC. Bislang habe man noch nicht im Inneren der Gebäude gesucht. Auch die Löscharbeiten auf der Insel dauerten weiter an.

Wie örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurden zudem 20 Menschen durch Verbrennungen schwer verletzt. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Unter Berufung auf Mauis Polizeichef wurde zudem berichtet, dass einige Personen als vermisst gemeldet wurden. Wie viele, sei aber schwer zu sagen. Dies liege auch daran, dass der Mobilfunk auf der Insel zusammengebrochen sei.

Buschfeuer hatten insbesondere die historische Stadt Lahaina an der Westküste der Insel Maui in Schutt und Asche gelegt. Nach Angaben von Gouverneur Green wurde die fast vollständig aus Holzhäusern bestehende einstige Hauptstadt des alten Königreichs Hawaii zu 80 Prozent zerstört. Tausende Menschen wurden obdachlos. Praktisch alle Gebäude müssten wiederaufgebaut werden. Dies werde in die Milliarden Dollar gehen. Laut der Webseite poweroutage.us waren zudem rund 11.000 Haushalte auf Maui ohne Strom. Rund 30.000 Besucher wurden CNN-Berichten zufolge von der Insel ausgeflogen.