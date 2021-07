MDR-Wetterexperten zufolge ist die Ursache für die Hitze das Tief "Ferdinand", das von der Nordsee zum Baltikum zieht. Nach Deutschland bringt es kühle Meeresluft. Die Ausläufer hingegen bringen heiße Luft aus Afrika nach Italien, Griechenland und die Türkei. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen an der Mittelmeer- und Ägäisküste auf weit über 40 Grad steigen .

In der Türkei kämpfen die Einsatzkräfte den vierten Tag in Folge gegen die Brände. Wie Forstminister Bekir Pakdemirli am Samstag auf Twitter mitteilte, sind von den ursprünglich 98 Bränden im ganzen Land noch zehn Brandherde aktiv, darunter drei in der beliebten Urlaubsregion Antalya.

Die Stadt Marmaris an der Türkischen Riviera ist für ihre Strandpromenade und ihr Nachtleben bekannt. Bildrechte: dpa

Besonders schlimm wüteten die Brände an der türkischen Mittelmeerküste, dort auch in der Touristenregion rund um die Stadt Marmaris. Dort erschweren starke Winde die Löscharbeiten. Viele Hotels mussten den Angaben zufolge evakuiert werden, teilweise wurden die Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht.



Wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca mitteilte, sind in der Provinz Antalya zwei Waldarbeiter bei Löscharbeiten ums Leben gekommen. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf fünf. Medien hatten zuvor von insgesamt sechs Todesopfern berichtet. Die Ursache für die knapp 100 Waldbrände ist nach wie vor unklar. Türkische Behörden ermitteln nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Auch Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen.