In der kubanischen Hauptstadt Havanna hat eine Explosion in einem Luxushotel am Freitag mindestens 22 Todesopfer gefordert. Nach Angaben des Präsidialamts in Kuba waren darunter auch eine schwangere Frau und ein Kind. 64 Menschen seien zudem verletzt worden. Nach Krankenhausangaben schweben noch mindestens elf Menschen in Lebensgefahr.