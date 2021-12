Vier Kinder sind bei einem Unfall mit einer Hüpfburg in Australien ums Leben gekommen. Fünf weitere Kinder seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei im Bundesstaat Tasmanien am Donnerstag mit. Vier von ihnen seien in einem "kritischen Zustand". Die Hüpfburg war demnach von einer Windböe erfasst und etwa zehn Meter hoch in die Luft geschleudert worden.