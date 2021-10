Welthungerkrise Hungersnöte nehmen weltweit dramatisch zu

Kriegerische Konflikte und die Folgen des Klimawandels haben den Hunger in der Welt im vergangenen Jahr wieder verschärft. Weltweit hungern nun etwa 811 Millionen Menschen, während es 2019 noch 690 Millionen Menschen waren. Das geht aus dem aktuellen Welthungerindex hervor, der am Donnerstag von der Welthungerhilfe veröffentlicht wurde. Deren Präsidentin, Marlehn Thieme, sieht darin die "ärgsten Befürchtungen" der Organisation bestätigt.

Der Index untersucht die Ernährungslage in 128 Ländern und bestätigt die deutlichen Rückschritte bei der Hungerbekämpfung. 47 Länder werden demnach bis 2030 noch nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen, 28 davon liegen in Afrika südlich der Sahara. Besonders dramatisch sei die Lage in Somalia, Jemen, Afghanistan, Madagaskar und dem Südsudan. In Somalia – dem Schlusslicht der Aufstellung – sind 60 Prozent der Menschen unterernährt und leben in einem Zustand ohne Ernährungssicherheit.