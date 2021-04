Bei einem Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben wurden ihre Leichen in einem Gebäude des Paketdienstleisters Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens gefunden. Bei der Tat am Donnerstagabend seien zudem mehrere Menschen verletzt worden, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.