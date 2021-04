Heftige Regenfälle haben in Indonesien und Osttimor schwere Überschwemmungen ausgelöst und mehr als hundert Menschen in den Tod gerissen. Nach Angaben der Behörden starben mindestens 113 Menschen durch die Fluten oder dadurch ausgelöste Erdrutsche. Viele Menschen werden zudem vermisst. Die Unwetter wüten bereits seit Tagen über den südostasiatischen Inselgruppen, am Montag kamen neue orkanartige Stürme und weitere Regenschauer hinzu. Auch am Dienstag wird sich die Lage Meteorologen zufolge nicht bessern.