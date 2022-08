Die britische Zeitung The Telegraph analysiert: "Dies ist ein Sport, der Frauen in England ein halbes Jahrhundert lang offiziell untersagt war. Doch (gestern) hat sich Optimismus über Kurzsichtigkeit und Verachtung hinweggesetzt. Es ist eine Lektion [...]: Stelle Frauen in den Vordergrund und sieh zu, wie sie in die Höhe schnellen."