Der Film Flashdance (im Bild: Hauptdarstellerin Jennifer Beals) begründete Caras Weltruhm als Sängerin. Bildrechte: imago/Entertainment Pictures

Cara wurde 1959 in der New Yorker Bronx geboren. Nach kleineren Erfolgen wurde die Künstlerin in den 1980er Jahren mit Titelsongs für die Kultfilme "Fame" und "Flashdance" weltberühmt. Für den zusammen mit dem Italo-Disco-Produzenten Giorgio Moroder und Keith Forsey geschriebenen Hit "What a Feeling" aus dem Musik- und Tanzfilm "Flashdance" gewann sie neben einem Oscar auch einen Golden Globe und einen Grammy Award.



Später trat Cara in dem US-Comedyfilm "D.C. Cab" und in der Actionkomödie "City Heat – Der Bulle und der Schnüffler" auf und spielte in mehreren Fernsehsendungen mit. Zudem hatte sie Auftritte in Theatern und Musicals.