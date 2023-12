Die Vereinten Nationen (UN) sprachen von mehr als 150.000 Menschen. "Kleine Kinder, Frauen mit Babys auf dem Arm, Menschen mit Behinderungen und ältere Leute wissen nicht, wohin sie gehen sollen", erklärte das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA in den sozialen Medien. Die israelische Armee forderte angesichts vorrückender Panzer zum Verlassen der Kampfgebiete auf. Die Organisation bezeichnete die Evakuierungsanordnungen Israels als "gewaltsame Vertreibung".

Viele Menschen, die zuvor aus dem Norden in die Mitte des Gazastreifens geflohen waren, versuchten, sich in der bereits völlig überfüllten Stadt Deir al-Balah in Sicherheit zu bringen.