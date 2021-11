Test von Anti-Satelliten-Rakete USA werfen Russland Gefährdung der ISS vor

Nach Angaben von Militärexperten des US-Weltraumkommandos (Space Command) sind durch den Test der Anti-Satelliten-Rakete mehr als 1.500 Trümmerteile entstanden. Wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott war die ISS am Montag zweimal kurzzeitig geräumt worden. Die Besatzung habe sich in angedockten Raumschiffen in Sicherheit gebracht, teilte der Kosmonaut Pjotr Dubrow mit. Im Falle eines Zusammenstoßes hätte die Besatzung so zur Erde zurückfliegen können.