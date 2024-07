Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Weltweite IT-Probleme Flughäfen und Zugverkehr von Störungen betroffen

19. Juli 2024, 10:22 Uhr

Eine globale IT-Störung sorgt für erhebliche Probleme im Flug- und Zugbetrieb – auch am Berliner Flughafen BER. In Großbritannien kann Sky News nicht senden, in Australien sind Supermarktkassen betroffen. Kliniken in Schleswig-Holstein sagen geplante Operationen ab.