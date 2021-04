Zuletzt war Morandi aufgefordert worden, bis Ende April die Insel zu verlassen. Er will nun auf die Hauptinsel La Maddalena in eine kleine Wohnung umziehen – am Rande der Siedlung. Er brauche noch den Kontakt zur Natur, und alleine könne er am besten leben. Ganz ungelegen kommt ihn die größere Nähe zur Zivilisation aber nicht: "Der Kühlschrank läuft nicht mehr richtig, die Batterien sind kaputt", sagt er der "Süddeutschen Zeitung."