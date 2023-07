In Norditalien darf eine Bärin, die einen Jogger getötet hatte, vorerst nicht erlegt werden. Das Oberste Verwaltungsgericht in Rom hat die Tötung der sogenannten "Problembärin" JJ4 aus dem Trentino gestoppt. Es setzte den Tötungsbefehl der Provinzregierung vorerst aus.

Von dem Gerichtsentscheid zu "Problembärin" JJ4 profitiert auch "Problembär" MJ5. Das Gericht erklärte, die Tötung der Tiere könne nur dann genehmigt werden, sollte es keine andere Lösung geben. Außerdem gebe es zur Tötung eine Alternative. Der italienische Tierschutzverein Lav, der gegen die Tötung Revision eingelegt hatte, hatte die Umsiedlung von JJ4 in ein Bärenreservat in Rumänien auf eigene Kosten vorgeschlagen. Das Gericht forderte die Provinzregierung auf, die Umsiedlung zu prüfen.

Die Bären hatte den Jogger auf einem Waldweg angegriffen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Provinzregierung Trentino

JJ4, die im Trentino auch unter dem Namen Gaia bekannt ist, hatte Anfang April einen 26 Jahre alten Jogger an einem Forstweg in dem bei Wanderern und Touristen beliebten Val di Sole im Trentino angegriffen und tödlich verletzt. Regionalpräsident Fugatti ordnete daraufhin an, die Bärin zu erlegen. Gerichte stoppten das Dekret nach Eilanträgen von Tierschützern.