Nach den schweren Unwettern in Italien hat das Auswärtige Amt in Berlin Reisende vor Ort zur Vorsicht aufgefordert . Im ganzen Land komme es nach den heftigen Regenfällen zu Einschränkungen. Vielerorts seien Straßen und Bahnstrecken gesperrt. Zudem müsse mit weiteren Erdrutschen und an den Küsten mit Sturmfluten gerechnet werden.

Bei der Unwetterkatastophe in Italien sind immense Schäden entstanden. In der Region Emilia-Romagna sprach Regionalpräsident Stefano Bonaccini von Verwüstungen wie nach einem Erdbeben. Man gehe von einigen Milliarden Euro Schaden aus. Die Regierung in Rom müsse nun schnell helfen.



Insgesamt mussten schon mehr als 10.000 Menschen überflutete Orte verlassen. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini – dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì.