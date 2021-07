Gefährdetes Welterbe Verbot für Kreuzfahrtschiffe in Venedig kommt

Das Verbot trete am 1. August in Kraft, sagte Infrastrukturminister Enrico Giovannini. Es sei ein "notwendiger Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen".

Die Lagune von Venedig. Bildrechte: MDR/SWR/BRB Filmproduktion

Ministerpräsident Mario Draghi sprach von einem "wichtigen Schritt zur Erhaltung der Lagune von Venedig". Vor der Corona-Pandemie waren mit den Kreuzfahrtschiffen jedes Jahr Millionen Besucher in die Lagunenstadt geströmt.



Von den riesigen Schiffen verursachte Wellen schaden den Fundamenten der zum Weltkulturerbe gehörenden Lagunenstadt Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Die extrem nahe vor der Küste fahrenden Schiffe stellen zudem eine Gefahr für andere Schiffe dar.