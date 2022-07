Ivana Trump, die erste Ehefrau des frühen US-Präsidenten Donald Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte Donald Trump am Donnerstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social mit. Angaben zur Todesursache machte er nicht. Er sei "sehr traurig", den Tod seiner Ex-Frau bekannt zu geben, schrieb der Ex-Präsident.

Ivana Trump starb demnach in ihrem Zuhause in New York. Die gebürtige Tschechin war die Mutter von Trumps drei ältesten Kindern Donald junior, Ivanka und Eric. Der Ex-Präsident beschrieb sie als "wundervolle, schöne und unglaubliche Frau".

Affäre von Donald Trump beendete die Ehe

Donald und Ivana Trump waren von 1977 und 1990 verheiratet. Sie übernahm sie zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei seinen Geschäften.

Donald und Ivana Trump 1998 auf ihrer Yacht. Die beiden waren 13 Jahre verheiratet. Sie arbeitete unter anderem im Trump Tower in Manhattan und beaufsichtigte den Bau eines Trump-Casinos in Atlantic City im Bundesstaat New Jersey.



Nachdem eine Affäre von Donald Trump mit der Schauspielerin Marla Maples publik geworden war, ließ Ivana sich unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden. In den 1980er- und 1990er -Jahren gehörte das einstige Model und die spätere Buchautorin zur schillernden High Society New Yorks.

Medien berichten von tödlichem Treppensturz

Medienberichten zufolge wurde Ivana Trump leblos am Fuße einer Treppe in ihrer Wohnung nahe dem Central Park gefunden. Die Polizei untersuche nun, ob sie die Treppe heruntergestürzt sei, schrieb die "New York Times". Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus gebe es nicht, es handele sich möglicherweise um einen Unfall.