Nach der verheerenden Erdbeben-Serie in Japan ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 angestiegen. Wie die Behörden in der besonders betroffenen Präfektur Ishikawa auf der Halbinsel Noto am Dienstag mitteilten, wurden 14 weitere Menschen schwer verletzt. Die Hälfte der Todesfälle wurde demnach in der Hafenstadt Wajima in der Nähe des Epizentrums des Bebens verzeichnet. Dort hatte unter anderem ein Brand zahlreiche Häuser zerstört.