Die meisten Briten kennen niemand anderen an der Spitze des Vereinigten Königreichs als Elizabeth II. Nun begeht die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum und führt damit die Liste der dienstältesten Monarchen der Welt an. Den britischen Thron bestieg sie am 6. Februar 1952. Am 9. September 2015 stellte sie den Rekord ihrer Ururgroßmutter Victoria ein, die von 1837 bis 1901 gut 63 Jahre über das Vereinigte Königreich herrschte.