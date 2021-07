Ein Waldbrand hat die kanadische Ortschaft Lytton zerstört, die während der anhaltenden Hitzewelle mehrere Temperaturrekorde gebrochen hatte. 90 Prozent von Lytton seien abgebrannt, auch der ganze Ortskern, teilte der kanadische Parlaments-Abgeordnete Brad Vis mit. Die 250 Bewohner des Dorfes waren nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Kanadischen Medienberichten zufolge stand der gesamte Ort innerhalb von 15 bis 20 Minuten in Flammen. Fotos und Videos zeigten komplett verkohlte Häuserreihen und Straßenzüge.

Vor der Brandkatastrophe hatte Lytton, das 250 Kilometer nordöstlich von Vancouver liegt, drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet. Am Dienstag hatten die Thermometer 49,6 Grad Celsius angezeigt – die höchste jeweils in Kanada gemessene Temperatur.