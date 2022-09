Provinz Saskatchewan Messerattacke in Kanada: zweiter Tatverdächtiger auch tot

Nach einer Serie von Messerangriffen in Kanada ist auch der zweite Verdächtige tot. Er war seit Sonntag auf der Flucht und wurde Mittwochnachmittag (Ortszeit) von der Polizei gefasst. Er starb später in einem Krankenhaus. Zusammen mit seinem Bruder soll er am Sonntag Messerangriffe auf hauptsächlich indigene Menschen in der Region Saskatchewan verübt haben. Zehn Menschen starben, 18 wurden verletzt. Die Leiche des Bruders wurde bereits am Dienstag entdeckt.