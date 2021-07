Kanada Erneut hunderte Gräber bei Schule für indigene Kinder gefunden

In Kanada waren ab Ende des 19. Jahrhunderts Zehntausende Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden. Die Kinder sollten so dazu gezwungen werden, sich an die weiße Gesellschaft anzupassen. Viele der Kinder wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3.200 Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 1990er-Jahren. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime heute für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten unter den Indigenen verantwortlich.