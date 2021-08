Auch das Forschungsteam aus Hongkong hat in der Studie festgestellt, dass die Kinder deutlich weniger Zeit im Freien verbracht haben. Sie sehen einen Zusammenhang zur gestiegenen Kurzsichtigkeit und einen Grund, Alarm zu schlagen. Hier bei uns sind die Ausmaße aber bei Weitem nicht so schlimm wie in Asien, sagt Augenoptikerin Carolin Truckenbrod: "In China ist im Grunde genommen Kurzsichtigkeit schon eine Volkskrankheit und die wird dann sicherlich auch stärker. Im Moment ist es in Deutschland so, dass wir nicht so extrem viele stark Kurzsichtige haben."