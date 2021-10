Ein 37-jähriger Däne hat eingeräumt, am Mittwochabend in der Innenstadt von Kongsberg fünf Menschen getötet zu haben. Der Mann hatte unter anderem mit Pfeil und Bogen auf zahlreiche Menschen geschossen. Zwischenzeitlich waren die Ermittler von einer terroristisch motivierten Tat ausgegangen, da der Mann seit Jahren im Fokus der Behörden gestanden hatte. So hatte er im Jahr 2017 ein Video veröffentlicht, in dem er sich als Muslim und Bote bezeichnete und eine Aktion ankündigte. Polizeiinspektor Omholt sagte, die Ermittlungen hätten nun aber gezeigt, dass es der Mann mit seiner angeblichen Konversion zum Islam nicht ernst genommen habe.