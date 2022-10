Bei schweren Überschwemmungen auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta sind am Wochenende zwei Menschen gestorben. Die Situation sei zwischenzeitlich "außer Kontrolle" gewesen, sagte der Bürgermeister der Stadt Sitia dem TV-Sender Skai. Der Regionalgouverneur von Kreta, Stavros Arnaoutakis, sprach gegenüber dem Nachrichtenportal Protothema vom "schlimmsten Unwetter der letzten 100 Jahre".

Ein Mann und seine Begleiterin kamen bei den Überschwemmungen ums Leben. Bildrechte: IMAGO/ANE Edition

Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein etwa 50-jähriger Mann nahe der Stadt Heraklion im Norden der Insel in seinem Auto von den sintflutartigen Regenfällen überrascht und konnte sich nicht mehr retten. Seine 49-jährige Begleiterin konnte sich aus dem Auto befreien und galt zunächst als vermisst. Am Sonntag wurde sie tot im Meer gefunden.



Griechische Medien berichteten von umfangreichen Schäden in Küstendörfern, wo Straßen zu reißenden Flüssen geworden waren. Videoaufnahmen zeigten, wie Wasser- und Schlammmassen mit gewaltiger Wucht durch enge Gassen strömten und dabei Dutzende Autos, Müll und selbst große Steinbrocken mit sich rissen. Polizei und Feuerwehr verzeichneten unzählige Anrufe betroffener Bürger, örtlich fiel auch der Strom aus. Der Flughafen Heraklion wurde vorübergehend geschlossen.