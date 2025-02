Max Koterba: Der Hype begann, als Haliey Welch auf der Straße gefragt wurde, was Männer im Bett mögen. Ihre Antwort war: "You gotta give him that 'hawk tuah' and spit on that thang.". "Spit on that thang" (also "spuck auf das Ding") bezieht sich offensichtlich auf eine sexuelle Handlung. Ihre Art und Weise, es zu sagen, und die überraschende Direktheit haben das Zitat so einprägsam gemacht, dass der Clip viral ging. Es wurden wie auf Tiktok üblich Remixe mit dem Ton erstellt und das Zitat in neuen Kontext gesetzt, was dann wieder zu weiteren Trends geführt hat.