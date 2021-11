Der noch unbenannte Vulkan am Gebirgszug Cumbre Vieja hat seit seinem Ausbruch am 19. September mehr als 1.450 Gebäude völlig zerstört. Mehr als 7.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. 1.018 Hektar sind von einer meterdicken Lavaschicht bedeckt. Inzwischen bewegen sich die Lavaströme allerdings nur noch sehr langsam oder überhaupt nicht vorwärts.