Durch Lawinenabgänge in Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Acht Todesfälle gab es in Tirol, einen in Vorarlberg nahe der Schweizer Grenze. Der Freitag war mit acht Toten der bislang folgenschwerste Lawinentag der Wintersaison.