Ehrung 2024 Wer bekommt den Literaturnobelpreis 2024?

10. Oktober 2024, 03:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, 13 Uhr, gibt die Schwedischen Akademie in Stockholm bekannt, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur erhält. Es sind wieder einige Namen im Gespräch – altbekannte, aber auch neue.