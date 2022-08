Bei der Fahrt eines Lastwagens mitten in ein Nachbarschaftsfest bei Rotterdam sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden sieben Menschen verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Medienberichten zufolge war ein spanischer Lastzug am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland an einer Kreuzung von der Straße abgekommen und mitten in das Grillfest gefahren. Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen.