Marokko Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf mehr als 1.037

Ein schweres Erdbeben hat in der Nacht zum Samstag das nordwestafrikanische Land Marokko erschüttert. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,8 lag laut der US-Erdbebenwarte USGS 72 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Die Zahl der Todesopfer stieg im Laufe des Tages immer weiter an. Am Samstagnachmittag meldete das Innenministerium, mindestens 1.037 Menschen seien ums Leben gekommen. Zudem gebe es Hunderte Verletzte.